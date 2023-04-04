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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

2 مليار و6 ملايين.. نمو كثافة المسلمين حول العالم ليصل إلى ربع السكان

المسلمون حول العالم
المسلمون حول العالم

وصل التعداد العالمي لحاملي الديانة الاسلامية حول العالم نحو 2،006،801،550 شخصًا، وهو ما يمثل أكثر من 25 ٪ من إجمالي سكان العالم البالغ 8027206.199، وفقا لمراجعة 2022 للتوقعات السكانية في العالم، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، شعبة السكان، لموقع Nation Geo 

ومن حيث عدد أتباعه حول العالم، فإن الإسلام هو ثاني أكبر ديانة في العالم، ويعتبر الدين الإسلامي هو جزء من النظام الرسمي في 26 دولة في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء. 

وتحتل مصر المركز السادس في ترتيب الدول التي يوجد بها أكبر عدد من المسلمين حيث يصل عدد المسلمين في مصر الى نحو 107 مليون مسلم من واقع 112 نسمة حسب إحصاء الموقع، حول العالم بينما تتصدر اندونيسيا وباكستان والهند صدارة المراكز من الاول الى الثالث على الترتيب.  

وينمو الإسلام أسرع من نمو أي دين آخر في جميع أنحاء العالم، وفقا لتعداد الموقع الدولي المهتم بتعداد والتصينفات الديموجرافية للسكان حول العالم، موقع Nation Geo

والسكان المسلمون في العالم هم مجموعة متنوعة وديناميكية تنتشر في جميع أنحاء العالم. 

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واعتبارًا من عام 2023 ، تشير التقديرات إلى أن هناك أكثر من 2.01 مليار مسلم في العالم ، ما يجعل الإسلام ثاني أكبر ديانة بعد المسيحية.

ويتواجد المسلمون في كل منطقة من مناطق العالم ، مع أكبر تجمع للمسلمين الذين يعيشون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهذا يشمل دولًا مثل إندونيسيا وباكستان والهند وبنغلاديش ، التي تضم بعضًا من أكبر عدد من السكان المسلمين في العالم.

وبالإضافة إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، هناك أيضًا عدد كبير من السكان المسلمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، وكذلك في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. في أوروبا وأمريكا الشمالية ، هناك أيضًا مجتمعات إسلامية متنامية ، لا سيما في المناطق الحضرية.

السكان المسلمون في العالم هم مجموعة متنوعة وحيوية تلعب دورًا مهمًا في عالم اليوم. على الرغم من التحديات التي يواجهونها ، يواصل المسلمون تقديم مساهمات كبيرة لمجتمعاتهم والعالم بأسره.

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