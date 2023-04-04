أوكرانيا.. سماع دوي انفجارات في سماء مدينة أوديسا

أعلنت وسائل إعلام أوكرانية، عن سماع دوي انفجارات في سماء مدينة أوديسا، وتم الإعلان عن إنذار جوي، وفقا لبيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي في أوكرانيا.

ووفقا للخريطة الإلكترونية، انطلق الإنذار في أوديسا في الساعة 1:23 بالتوقيت المحلي، وبعد دقيقة انتشر إلى المنطقة.

وفي 10 أكتوبر 2022، شنت القوات المسلحة الروسية، هجمات على البنية التحتية الأوكرانية، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي نفذته الخدمات الخاصة الأوكرانية

وشن سلاح الجو الروسي الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.