بالأسماء.. 22 لاعبًا في قائمة المصري لمواجهة الزمالك اليوم بالدوري

أعلن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن قائمة لاعبيه المختارة لمباراته أمام فريق الزمالك، والمقرر إقامتها في التاسعة والربع من مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد الجيش في برج العرب، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الممتاز.

وتضم قائمة المصري 22 لاعبا، كالآتي:

حراسة المرمى: عصام ثروت، محمود جاد، محمد شحاتة.

خط الدفاع: عمرو موسى، كريم العراقي، إسلام أبو سليمة، عماد الدين بوبكر، حسين السيد، عمرو سعداوي، إسلام المزين، أحمد عماد.

خط الوسط: حسن علي، إسلام عطية، إلياس الجلاصي، عبد الرحيم دغموم، محمد حسن الفيومي، رجب عمران، حسام جريشة، زياد فرج.

خط الهجوم: محمد جريندو، عبده يحيى، أنتوني أكبوتو.