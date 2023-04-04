تعرف على توقيت أذان المغرب في سيناء اليوم 13 رمضان

تختلف مواعيد أذان المغرب في مدن محافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، الثالث عشر من أيام شهر رمضان المبارك، حسب بعد المسافات مقارنة بالقاهرة الكبرى، حيث توجد 3 توقيتات داخل المحافظة يتراوح الفرق بينهما من دقيقة إلى دقيقتين داخل المحافظة، بينما يوجد فارق نحو 9 دقائق عن القاهرة الكبرى، التي يحين فيها موعد أذان المغرب اليوم الساعة 6:15 دقائق.

ويترقب المواطنون في مدن وقرى محافظة شمال سيناء طوال شهر رمضان المبارك، موعد انطلاق مدفع الإفطار وأداء صلاة المغرب بشغف، خاصة الأطفال.

أذان المغرب في سيناء

ويحين موعد أذان المغرب في محافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، الثالث عشر من أيام شهر رمضان في تمام الساعة 6:6 مساءً، بتوقيت مدينة العريش العاصمة، ومنطقة بئر العبد غرب العريش 6:8 دقيقه ومنطقة الشيخ زويد الساعة 6:4 مساءً، ورفح سيناء 6:3 دقيقة.

وتقدم مديرية الأوقاف بمحافظة شمال سيناء، برنامج “ملتقى الأجيال الرمضاني” بمقر المدينة الشبابية بالعريش، اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023، 13 رمضان 1444هــ، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة تحت إشراف فضيلة الشيخ الدكتور محمود مرزوق، مدير عام الأوقاف بمحافظة شمال سيناء.