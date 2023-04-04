عبد المسيح سمعان: التغير في درجات الحرارة يؤثر على الموارد المائية العالمية|فيديو

علق عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، على ما تشهده قارة أوروبا من جفاف هذا العام، قائلًا إن نسبة المياه العذبة لا تتجاوز الـ1 % من المياه العالمية وهذا مايشكل تحديًا كبيرًا أمام العالم نتيجة نقص المياه الذي يحدث دائمًا جراء التغير المناخي.



وأضاف “سمعان” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن موجة الجفاف لن تقف عند قارة أوروبا وحسب، وإنما ستتأثر بها مناطق عديدة من العالم، موضحًا أن الارتفاع في درجات الحرارة يزيد من نسبة التبخر للمياه،مما يعمل على حدوث فيضانات في مناطق وجفاف في مناطق أخرى نتيجة زيادة البخار الموجود في الجو.



سبب مواسم الجفاف التي تشهدها أوروبا

وأوضح أن الجفاف يحدث نتيجة تغير أماكن سقوط الأمطاروهذا مايسبب الجفاف الموجود حاليًا في أوروبا، مؤكدًا أن التغير في درجات الحرارة يؤثر بشكل كبير على الموارد المائية الموجودة على مستوى العالم.