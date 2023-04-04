رئيس مدينة اسنا يتابع مشروع رصف طرق داخل قرية النجوع وتوماس الوسطي

عقد اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا في الأقصر اجتماعا تنسيقيا موسعا لمتابعة مشروعات حياة كريمة بالمركز .

حضر الاجتماع المهندس أسعد مصطفى مسئول جهاز التعمير بالبحر الأحمر و نائبي رئيس المركز المهندسة صباح منصور و عبد الرحيم طايع ومسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالاقصر ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى اسنا وممثل الشركة المصرية للاتصالات ومسئول مشروعات الكهرباء بجهاز التعمير ومسئول الهيئة العامة للطرق والكباري .

وناقش بالاجتماع التنسيق بين مسئولى المرافق بحياة كريمة للتجهيز لتنفيذ مشروع رصف طرق داخل قرية النجوع وتوماس الوسطي .

ياتى ذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة " وبناء على توجيهات المستشار مصطفى آلهم محافظ الأقصر