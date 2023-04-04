دراما رمضان تحت الميكروسكوب| "رشيد" و"سوق الكانتو "يتصدران مشاهد التعاطي.. و"الأجهر" و"ضرب نار" الأعلى تدخينا

يتابع المرصد الإعلامى لصندوق مكافحة الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، كافة الاعمال الدرامية الرمضانية، وذلك لرصد كل الخروقات التى تتمثل فى مشاهد التدخين و تعاطى المخدرات، والتى تعد من صمير عمل الصندوق حيث يبذل جهدا كبيرا فى التوعية ضد اضرارها فى جميع أنحاء الجمهورية من خلال الأنشطة التوعوية والحملات داخل الجامعات والمدارس والشوارع .

وخلال رصد الأعمال الدرامية الرمضانية. فى ال ١٠ أيام الأولى من شهر رمضان، تبين خلو 10 مسلسلات من مشاهد تعاطى المخدرات والتدخين خلال أول 10 أيام من رمضان 2023

من جانب أخر رصد المركز خلال متابعة الاعمال الدرامية الرمضانية مسلسل "رشيد و سوق الكانتو "تصدرا أكثر مشاهد التعاطى .. والاجهر وضرب نار الأعلى في مشاهد التدخين .



وأشاد المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعىُ ب الأعمال الدرامية الرمضانية التى جاءت خالية من مشاهد تعاطى المواد المخدرة والتدخين بواقع 10 مسلسلات وهى " عملة نادرة ، والكتيبة 101 والكبير اوي 7 ، وحضرة العمدة والمداح ،والصفارة ،و 1000 حمد الله ع السلامة وكامل العدد وكشف مستعجل والهرشة السابعة "



تحليل مشاهد التدخين والمخدرات

وأوضحت بيانات تحليل مشاهد التدخين والمخدرات التى قام بها المرصد الإعلامي للصندوق خلال متابعة الاعمال الدرامية الرمضانية ،أن غالبية الأعمال الدرامية خلال أول 10 أيام من رمضان 2023 التزمت بعدم الترويج للتعاطي ،كما أن دراما رمضان حتى الان وما تتضمنه من مشاهد التدخين وتعاطى المخدرات لم تروج لثقافة تعاطى المخدرات التي تدعم انتشار المفاهيم المغلوطة ومنها ارتباط المخدرات بنسيان الهموم والتغلب على المشكلات وغيرها من المعتقدات الخاطئة .

رصد 260 مشهد تدخين وتعاطى مخدرات

وكشف المرصد الإعلامي للصندوق فى نتائجه خلال متابعته الأعمال الدرامية الرمضانية فى أول 10 أيام من شهر رمضان 2023 عن وجود 260 مشهد تدخين وتعاطى مخدرات فى الأعمال الدرامية بإجمالي ما يقرب من 5 ساعات، منها 230 مشهد تدخين بإجمالي ما يقرب من 4 ساعات و20 دقيقة وبينما بلغت مشاهد تعاطى 30 مشهد بإجمالي 29 دقيقة وذلك بواقع 25 مسلسل خلال العام الحالي ،ويمثل ذلك بنسبة 3.6 % من إجمالي المساحة الزمنية التي شغلتها لمشاهد التدخين بينما بلغت المساحة الزمنية للتعاطي 0.4%

إختفاء مشاهد منتجات التبغ هذا العام



وتشير البيانات الأولية إلى عدم ظهور مشاهد تروج لمنتجات التبغ بصورة مباشرة، وأيضا التزام صناع الدراما للعام الثالث علي التوالي بوجود تصنيف عمري للأعمال الدرامية .

تناول المواد الكحولية ومخدر الحشيش

وأوضحت بيانات المرصد الإعلامي أن مسلسلى رشيد وسوق الكانتو احتلا النسبة الأعلى في مشاهد التعاطى وأغلب هذه المشاهد كانت لتناول المواد الكحولية ومخدر الحشيش، وجاء مسلسلات "الأجهر وضرب نار و سوق الكانتو" كأعلى مشاهد للتدخين،، بينما تشير البيانات الأولية الى انتشار فى مشاهد التدخين الإلكتروني (التبخير / التسخين "

و أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أن مرصد الإعلامى للصندوق سيستمر فى رصد ظاهرة مشاهد التدخين وتعاطى المواد المخدرة بالأعمال الدرامية وتحليلها من خلال نخبة من أساتذة الإعلام والطب النفسى وعلم الاجتماعى ،و سيتم إعلان قائمة سوداء للأعمال الدرامية التى سوف تتضمن مشاهد تدخين وتعاطى المخدرات دون التطرق لتداعيات هذه الظاهرة والآثار السلبية المترتبة على الإدمان وأيضا اعلان الأعمال الدرامية الخالية من مشاهد التدخين والتعاطى وكذلك الأعمال التى تعرض هذه المشاهد متضمنة الآثار وتداعيات الإدمان على المتعاطين.

وأضاف "عمرو عثمان" أن الميثاق الذى تم إعداده بمشاركة نقابة المهن التمثيلية ونقابة السينمائيين وكبار كتاب الدراما والمركز الكاثوليكى للسينما كان بهدف وضع معايير تضمن تناول رشيد من الأعمال الدرامية لمشكلة التدخين وتعاطى المخدرات.

جدير بالذكر بأن متوسط المساحة الزمنية لمشاهد التدخين خلال السنوات الماضية ، كانت 13% فى دراما رمضان 2017 بينما كانت مشاهد التعاطى تمثل نسبة 4% ،وانه بالتواصل المستمر مع صناع الدراما للالتزام بالوثيقة التي تم إطلاقها بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية بشأن التناول الرشيد لظاهرة التدخين وتعاطى المواد المخدرة أدى ذلك الى انخفاض نسب مشاهد التدخين والتعاطى فى الأعمال الدرامية على مدار السنوات الماضية .