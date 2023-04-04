العراق تعلن عن أستئناف إتفاقية تصديرالنفط المشتركة مع كردستان

أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوادني، اليوم الثلاثاء، الاتفاق على استئناف تصدير نفط إقليم كردستان مؤكدا على الجهات الفنية المباشرة فوراً بتنفيذ الاتفاق مع أربيل.

وعقد رئيس الوزراء العراقي مؤتمراً صحفياً مشترك مع رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني.

وقال السوداني، أنه كان لابد من عقد اتفاق مع كردستان يؤكد الرغبة في حل كافة المشاكل، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

كما أعرب عن تطلعه لتشريع قانون النفط والغاز لمعالجة كافة المشاكل، كما أشار إلى هناك ملفات عالقة مع كردستان منذ عدة سنوات يجب مناقشتها.

وبدوره أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، على أن الاتفاق بين بغداد والإقليم سيكون أساساً للموازنة، مشيرا الى أن السوادني رئيس وزراء جميع العراقيين.

وقال بارزاني خلال مؤتمر صحفي المشترك ، أنه توصل لاتفاق جيد مع بغداد بشأن تصدير النفط ، وأن هذا الاتفاق يصب في مصلحة العراقيين وسيكون أساساً بالموازنة، وحتى قانون النفط والغاز لأنه سيتم تنفيذه بشكل مضبوط.

ولفت إلى أن تنفيذ اتفاق تصدير النفط يساعد في تشريع قانون تصدير النفط والغاز.

وأضاف بارزاني أن إيقاف تصدير نفط الإقليم ليس مضراً بالشعب الكردستاني، وإنما بجميع الشعب العراقي.

كما أشار الى أن "إعادة تصدير النفط في إقليم كردستان سيكون مفيداً للجميع وأننا سنسعى لاتفاق شامل وجيد بين الحكومة الفيدرالية وحكومة الإقليم من دون أن نترك أي جانب من حقوقنا الدستورية، وإنما أنه لتمكين العلاقة بين الإقليم والحكومة الفيدرالية".



وتابع: "أشكر رئيس الوزراء محمد شياع السوادني لأنه فعلاً يعمل رئيساً للوزراء لجميع العراقيين، وهو أخذ بعين الاعتبار مصالح شعب الإقليم وبإشرافه تم هذا الاتفاق، وأنا أؤكد بأنه سيكون جيداً لكل العراقيين".