وكيل التعليم بالغربية يتفقد انتظام الدراسة بمدارس غرب المحلة

أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، انتظام الدراسة بمدارس المحافظة وتنفيذ توجيهات وزارة التربية والتعليم الصادرة في هذا الشأن.



وجاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وخلال متابعته لمدارس إدارة غرب المحلة التعليمية، تفقد وكيل الوزارة مدرسة عبد الغني علي بخيتة للتعليم الأساسي، حيث قام بمتابعة سير امتحانات الشهور بعدد من الفصول بالمرحلة الابتدائية والإعدادية، للاطمئنان إلى حسن سيرها وسير والعملية التعليمية بالمدرسة.



كما اطمأن لتوافر وسائل الأمن والسلامة بالمدرسة، وانضباط المدرسة ونظافتها، ونظافة دورات المياه، والمعمل وحجرات الأنشطة والمكتبة، وسلامة التغذية المدرسية.

وخلال المتابعة بالمدرسة، شهد وكيل الوزارة حصة لمادة العلوم بفصل 1/1 للمرحلة الإعدادية، وأشاد بالجهد المبذول لمعلمة الفصل، سميحة خليفه، والتفاعل الطلابي معها.

وأشاد وكيل التعليم بالغربية بجهود سامية عبد المنعم، معلمة اللغة الإنجليزية بفصل 2/1 للمرحلة الإعدادية، والتفاعل الجيد والشرح المتميز داخل الفصل، كما أشاد بالحضور الطلابي المتميز، موجهاً بتفعيل الأنشطة الطلابية الجاذبة للطلاب، وتنظيم دورات رياضية خلال شهر رمضان، وعدم استخدام العقاب البدني داخل المدرسة تماماً.

كما توجه وكيل الوزارة إلى مدرسة جمال حلمي الشناوي الابتدائية المشتركة، بقرية صفط تراب، حيث قام بمتابعة عدد من الفصول وحجرات النشاط، وشهد خلال المتابعة حصة لمادة الرياضيات بفصل 4/4، وأشاد بالجهود المبذولة داخل الفصل والتفاعل المتميز بين المعلم والتلاميذ.



كما تابع "حسن" التقييم الوطني للصف الرابع الابتدائي في اللغة العربية والرياضيات بالمدرسة، والذي يهدف إلى وضع نظام مؤسسي قائم على المنهج العلمي، لجمع أدلة دقيقة وموثقة بشكل دوري منتظم، لمراقبة التقدم في تعلم التلاميذ اللغة العربية والرياضيات بنهاية الصف الرابع الابتدائي، ولتقييم تأثير المناهج المطورة.



وفي نهاية المتابعة، وجه وكيل الوزارة بضرورة تسجيل الغياب الالكتروني بصفة منتظمة، وتفعيل الأنشطة الطلابية الجاذبة للطلاب، وعدم استخدام العقاب البدني داخل المدرسة، ووجه أيضاً بضرورة تواجد الإشراف اليومي بالفناء والأدوار، والتأكد من انصراف جميع التلاميذ بعد انتهاء اليوم الدراسي، ثم وجه وكيل الوزارة الشكر والتقدير لإدارة المدرسة، على الجهد المبذول داخل المدرسة وانتظام العملية التعليمية.

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