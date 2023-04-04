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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اسم أبو العينين شعيشع يُزين لافتة معهد بيلا الأزهري بكفر الشيخ.. صور

المعهد الأزهري
المعهد الأزهري

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، تعليق لافتة تحمل اسم فضيلة القارئ الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع، نقيب القراء الأسبق، على معهد بيلا الإعدادي الثانوي الأزهري للبنين، بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر الشريف على إطلاق اسمه على المعهد، والذي جاء تماشياً مع قرار المجلس التنفيذي للمحافظة.
 

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وأوضح المحافظ، أنه تم تعليق لافتة على البوابة الرئيسية للمعهد، ولافتة أخرى أعلى المعهد، مشيراً إل أن محافظة كفر الشيخ تُقدر جميع أبناء الذين شرفوها في كافة المحافل الدولية، ورفعوا اسمها عالياً، مطالباً شباب كفر الشيخ بأن يكونوا خير سفراء لمحافظتهم، وأن يسيروا على نهج العظماء من أبناء المحافظة.

ومن جانبه، قال جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، إن إطلاق اسم القارئ الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع، نقيب القراء الأسبق، علي معهد بيلا الإعدادي الثانوي الأزهري للبنين، جاء تكريماً له ولمسيرته الحافلة في خدمة كتاب الله لأكثر من 70 عاماً، وباعتباره أحد أبناء مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، التي شرفها طوال حياته.

وأضاف «ساطور»، أن محافظة كفر الشيخ لا تتوانى عن تكريم أبنائها الذين شرفوها في كافة المجالات، لافتاً إلى أن هناك جهود ملموسة للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لتكريم أعلام المحافظة، وإطلاق أسمائهم على الشوارع والميادين والمدارس والمعاهد الأزهرية بالمحافظة، حتى تظل أسماؤهم خالدة، حتى يعرفهم الأجيال القادمة.

وأكد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، أنه تم الانتهاء من إجراءات تغيير اسم معهد بيلا الإعدادي الثانوي الأزهري للبنين إلي معهد الشيخ أبو العينين شعيشع الإعدادي الثانوي الأزهري للبنين ببيلا، والتعامل بهذا الاسم، منوهاً أنه تم تركيب لافتة جديدة للمعهد، وكذلك تغيير خاتم المعهد بالاسم الجديد.

كان المجلس الأعلى للأزهر الشريف قد وافق في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 يناير 2023 على إطلاق اسم فضيلة القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع، نقيب قراء مصر الأسبق، على معهد بيلا الإعدادى الثانوى بنين بمدينة بيلا، نظراً لمكانته في العالم العربي والإسلامي، والذي جاء تماشياً مع قرار المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 نوفمبر 2022.

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أبو العينين محافظ كفر الشيخ المجلس التنفيذى كفر الشيخ الله الشوارع محافظة كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين

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