غارات جوية متكررة.. سوريا تحذر إسرائيل من التصعيد الشامل في المنطقة

حذرت وزارة الخارجية السورية، اليوم الثلاثاء، إسرائيل من "تصعيد شامل"، بعد غارة جوية أخرى نُسبت إلى الدولة اليهودية.

وقالت دمشق، في بيان لها: إن "سياسات إسرائيل العدوانية" من المرجح أن تجر المنطقة إلى "تصعيد شامل ومرحلة جديدة من انعدام الأمن وعدم الاستقرار".

وأضافت وزارة الخارجية، أن إسرائيل تقوم بضرب سوريا من أجل "الهروب من مشاكلها الداخلية من خلال الاعتداءات والجرائم خارج حدودها".

ونُفذت غارة جوية رابعة في سوريا نُسبت إلى إسرائيل في غضون أسبوع في وقت مبكر من صباح اليوم، مما أسفر عن مقتل مدنيين سوريين.

وكثفت إسرائيل نشاطها في جارتها الشمالية في الأسابيع الأخيرة، مستهدفة نشاط إيران وحزب الله في البلاد.