عبد المنصف يقترب من تولي تدريب حراس مرمى الزمالك

اقترب محمد عبد المنصف حارس مرمى نادي الزمالك السابق من تولي منصب مدرب حراس المرمى بالجهاز الفني الجديد للفريق الأبيض.

وأكد مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن أحمد حسام "ميدو" نجم الأبيض السابق، الذي يعاون مسؤولي الزمالك في ملف المدرب الجديد، رشح محمد عبدالمنصف حارس الزمالك السابق لتولي منصب مدرب حراس مرمى الفريق في الفترة المقبلة.

يأتي ترشيح ميدو لزميله محمد المنصف للانضمام لجهاز الزمالك بعدما عمل الأخير معه بالجهاز المعاون، خلال فترة توليه تدريب الإسماعيلي الأشهر الماضية.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي

خط الدفاع : عمر جابر - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمود شبانة - محمد طارق - عبد الله جمعة - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - عبد الله محمد - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد بلحاج - مصطفى شلبي - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: ناصر منسي - يوسف أسامة نبيه.