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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ننشر أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية

يرصد موقع "صدى البلد"، أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم، الثلاثاء، وذلك بعد تحرك سعر الذهب عالميا بعد صدور بيانات أمريكية سلبية.

وجاءت البيانات سوق العمل العالمية سلبية هذه المرة، حيث وفر الاقتصاد الأمريكي ما يقرب من 9.931 مليون فرصة عمل، فيما توقع الخبراء توفير 10.4 مليون فرصة عمل.

وهذه البيانات من شأنها تحفيز الفيدرالي نحو التهدئة الفترة القادمة، أي أنها تدعم الذهب والأصول الأخرى التي تتأثر سلبًا بالسياسة النقدية المتشددة.

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سعر الذهب اليوم 

وفي السطور التالية، نقدم أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-4-2023، في مصر ضمن نشرته الخدمية.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرا 2514 جنيها للجرام للشراء بدون مصنعية. 

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب اليوم عيار 21 إلى 2200 جنيه للشراء ، و2170 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 1886 جنيها للجرام الواحد. 

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم سجل 17.600 جنيه للشراء.

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