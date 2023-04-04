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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الأمريكي السابق أمام المحكمة.. ترامب: لا أصدق ذلك

دونالد ترامب
دونالد ترامب

اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن استدعاءه للمثول أمام القضاء حدثاً "سريالياً".

وقال ترامب قبل مثوله أمام محكمة مانهاتن: "سيعتقلونني ولا أصدق ذلك ومثولي أمام المحكمة سريالي"،  أني لا أستطيع أن أصدّق أن هذا يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأفادت شبكة سي إن إن البريطانية، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أصبح رهن الاعتقال وسيتم أخذ بصماته قبل مثوله أمام المحكمة.

كما قالت وسائل إعلام أمريكية، إن القاضي وافق على طلب محامي الرئيس الأمريكي السابق بعدم بث وقائع جلسة المحاكمة التي يتوقع خلالها توجيه الاتهام لترامب.

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وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة تاس الروسية، أن هناك تجمعا لمئات من الأشخاص بالقرب من مبنى المحكمة في مانهاتن، حيث سيتم توجيه الاتهام إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في وقت لاحق اليوم، لكن الوضع العام لا يزال هادئا.

ويقف الجميع أمام المحكمة رافعين لافتات معارضة لترامب، وهو العدد الغالب، بينما على الجانب الآخر، يقف أنصار الرئيس الأمريكي السابق أيضا، إضافة إلى سكان نيويورك العاديين الراغبين في مشاهدة حدث تاريخي، والصحفيين.‏

و‏أوضحت تاس، أنه حدث مشادة بسيطة عندما كشف خصوم ترامب عن لافتة كبيرة بشكل خاص مع اتهامات ضده، ولكن تم حلها على الفور.‏

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