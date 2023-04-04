أسعار سيات إبيزا الجديدة 2023

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية سيات في مصر عن زيادات أسعار طراز إبيزا موديل 2023 خلال بداية شهر أبريل الحالى .

سيات إبيزا موديل 2023

أوضح وكيل سيات ، أن السيارة إبيزا موديل 2023 ، تأتى ضمن فئة السيارات الهاتشباك داخل السوق المحلى ، وتم زيادة سعرها من 125 ألف جنيه الى 205 الف جنيه .

زودت سيارة سيات إبيزا موديل 2023 بمحرك 1000 سي سي TSI، ينتج قوة 115 حصان، وعزم دوران 200 نيوتن/متر، وتتسارع الي 100 كم /ساعة في 9.5 ثانية، مقترن بناقل حركة مكون من 7 سرعات أوتوماتيك من فئة DSG، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 195 كم /ساعة، وتستهلك 5.2 لتر لكل 100 كم/ساعة.

سيات إبيزا موديل 2023

تأتي سيارة سيات إبيزا موديل 2023 بطول 4059 مم، وعرض 1780 مم، وارتفاع 1447 مم، ووزن أجمالي للسيارة 1166 ك/جم، ومساحة التخزين 35 لتر، وطول قاعدة عجلات 2564 مم.

سيات إبيزا موديل 2023

تمتلك سيارة سيات إبيزا موديل 2023 العديد من التجهيزات منها، شبكة أمامية كرومية، ومرايات جانبية بلون أسود لامع، وصداد رياضي أمامي، ومصابيح أمامية وخلفية ليد، وعجلات مقاس 17 بوصة، ودخول بدون مفتاح، وشاشة مقاس 8.25 بوصة، ومخرجين USB، و4 سماعات، وبلوتوث، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبناقل حركة بغطاء جلدي، ومسند يد أمامي، ومقاعد بفرش قماشي، ويمكن طي المقاعد الخلفية، وفتحات تهوية، ومثبت للسرعة، وتكييف ثنائي المناطق، وباقة كرومية داخلية، ومقاعد رياضية بفرش لومانز، ونظام إضاءة محيطية، ونظام سيات فول لينك، وأنظمة أندرويد أوتو وأبل كار بلاي، ونظام تسخين المرايات الجانبية الكهربائية القابلة للطي.

سيات إبيزا موديل 2023

تحتوي سيارة سيات إبيزا موديل 2023 علي العديد من وسائل السلامة والأمان منها، 6 وسائد هوائية، وفرامل ABS، وEBD، ومساعد فرامل BA، ونظام التحكم الإلكتروني في الثبات، ونظام مراقب ضغط الهواء في الإطارات، وتثبيت المقاعد في الجزء الخلفي، ونظام التعرف على إرهاق السائق، ونظام توزيع القوة بين العجلات XDS، ونظام ومانع للانزلاق، وتقدم السيارة بضمان 5 سنوات أو 100 ألف كم .

سيات إبيزا موديل 2023

اما عن أسعار سيات إبيزا الجديدة :

- فئة ريفيرانس بسعر 800 ألف جنيه بدلاً من 595 ألف جنيه

- فئة FR بسعر 910 ألف جنيه بدلاً من 785 ألف جنيه