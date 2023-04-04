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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

400 مليون يورو سنويا.. عرض خيالي من الهلال السعودي لضم ليونيل ميسي

ميسي
ميسي

قدم نادي الهلال السعودي، عرضًا رسميًا للتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بحسب ما أكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو.

رومانو ذكر عبر حسابه على “تويتر”، أن الهلال قدم عرضًا لـ ميسي، براتب سنوي يزيد عن 400 مليون يورو.

رومانو أكد أن أولوية ميسي المطلقة هي الاستمرار في أوروبا، بعد أن رفض عرض باريس سان جيرمان لتجديد عقده، حيث أراد الحصول على ضمانات رياضية.

وأوضح الصحفي الإيطالي، أن برشلونة ينتظر توضيح موقفه فيما يخص قوانين اللعب المالي النظيف، قبل إرسال عرض لـ ميسي وفتح مفاوضات معه.

 يُذكر أن رافا يوستي نائب رئيس برشلونة قد أكد فتح خط مفاوضات مع ميسي لإعادته للفريق، قائلًا: "ميسي مغرم بالبارسا ومدينة برشلونة، لنرى إذا كان بإمكاننا إعادة ليو إلى صفوف فريقنا، أعتقد أن القدر سيجعل ذلك ممكنا"


وينتهي عقد ميسي مع باريس  بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل النجم الأرجنتيني إلى اتفاق مع إدارة النادي الفرنسي لتجديد عقده حتى الآن.
 

كان ميسي انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2021، قادمًا من نادي برشلونة في صفقة انتقال حر.

ليونيل ميسي باريس سان جيرمان الهلال

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