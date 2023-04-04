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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انطلاق الدورة الرمضانية لوزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

انطلقت فعاليات الدورة الرمضانية السنوية لكرة القدم الخماسية لقطاع الطيران المدني، تحت رعاية الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى والتى تقام على ملاعب نادي إيروسبورت بمشاركة 15 فريقا، يمثلون مختلف الشركات والهيئات والجهات التابعة لقطاع الطيران المدني.

وتأتى هذه البطولة في إطار اهتمام وحرص وزارة الطيران على تنمية روح المنافسة بين جميع العاملين في القطاع  وإعلاء قيمة الرياضة التى تسمو بالعقل وتنمي النفس.

من جانبه صرح اللواء طيار  طارق عبد الله رئيس مجلس إدارة نادى إيروسبورت بأن البطولة تهدف إلى تدعيم الروح الرياضية والمنافسة القوية بين العاملين، مشيرًا الى أنه قد تم اتخاذ كافة الاستعدادات ‏اللازمة بنادي إيروسبورت فرع ( أ ) والذي يستضيف مباريات البطولة وتقديم كافة الامكانيات والتسهيلات المطلوبة للاعبين لخروجها بالمظهر الذى  يليق باسم قطاع ‏الطيران المدني المصرى .

وتقام البطولة على ملاعب نادى إيروسبورت من خلال تقسيمها إلى أربع مجموعات،  المجموعة الأولى متمثله في الشركات التالية : القابضة للمطارات والقابضة لمصر ‏للطيران ومصر للطيران للخدمات الأرضية والأكاديمية المصرية لعلوم الطيران ،  أما ‏المجموعة الثانية فتضم فرق: ديوان عام وزارة الطيران وميناء القاهرة الجوي والملاحة الجوية ومصر للطيران ‏للشحن الجوي، والمجموعة الثالثة تضم فرق: المصرية للمطارات ومصر للطيران للصناعات المكملة ‏ومصر للطيران للخدمات الجوية ومصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة، بينما تضم المجموعة الرابعة ‏فرق: مصر للطيران للخطوط الجوية ومصر للطيران للخدمات الطبية ومصر للطيران للصيانة والأعمال ‏الفنية.‏

 

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