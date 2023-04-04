فرايبورج يطيح بـ بايرن ميونخ خارج كأس ألمانيا بانتصار قاتل

فجر فريق فرايبورج مفاجأة من العيار الثقيل، بإطاحته بايرن ميونخ من كأس ألمانيا، بفوزه عليه على أرضه “أليانز أرينا”، بهدفين مقابل هدف، في ربع نهائي البطولة.

وصعد اينتراخت فرانكفورت إلى المربع الذهبي لكأس ألمانيا بفوزه على ضيفه يونيون برلين 2 /صفر.

فرايبورج قلب تأخره بهدف أمام بايرن إلى فوز مثير بهدفين، ليلحق الهزيمة بالفريق البافاري في ثاني مباراة له تحت القيادة الفنية المدرب الجديد توماس توخيل الذي خلف يوليان ناجلسمان في الإدارة الفنية.

تقدم دايوت أوباميكانو بهدف لبايرن في الدقيقة 19 لكن بعد ثمان دقائق فقط أدرك نيكولاس هوفلر التعادل لفرايبورج بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وفي الوقت بدل الضائع حصل فرايبورج على ضربة جزاء، ترجمها لوكاس هويلير إلى هدف الفوز والعبور إلى المربع الذهبي.

وبدأ توخيل مشواره مع بايرن ميونخ بفوز مثير في البوندسليجا على فريقه السابق بوروسيا دورتموند 4 /2، لكنه ودع اليوم مسابقة كأس ألمانيا من دور الثمانية.