صبا مبارك: دفن والد دينا الشربيني بمقابر القوات المسلحة بطريق المشير

كشفت الفنانة صبا مبارك مكان جنازة ودفن والد صديقتها الفنانة الشربيني في بيان نعي لها عبر حسابها على تطبيق انستجرام منذ قليل.

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وكتبت صبا مبارك:"توفي الى رحمة الله تعالى: محمد الشربيني والد ريهام ونشوى ويوسف ودينا الشربيني. للفقيد الرحمة ولعائلته الصبر والسلوان. صلاة الجنازة الاربعاء بعد صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوى والدفن بمقابر العائلة بمقابر القوات المسلحة بطريق المشير".





انتهى أمس عرض مسلسل دينا الشربيني كامل العدد، ويتكون من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، ومسلسل كامل العدد لدينا الشربيني بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.

ومن ناحية أخرى يُنتظر عرض فيلم يوم 13 للفنانة دينا الشربيني والنجم أحمد داود خلال عام 2023، والذي يشاركهما في بطولته شريف منير، أروى جودة، وهو من تأليف وإخراج وائل عبد الله.