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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. قرار عاجل من التعليم بشأن تعليق الدراسة

السعودية
السعودية

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة صبيا في المملكة العربية السعودية، تعليق الدراسة الحضورية في بعض مكاتب التعليم والمدارس بسبب الطقس.

وقال متحدث تعليم صبيا، إبراهيم الحازمي، إنه بناءً على مستجدات حالة الطقس وحرصًا على سلامتكم فقد تقرر تحويل الدراسة اليوم الأربعاء عن بُعد عبر منصة مدرستي في بعض مكاتب التعليم والمدارس وتشمل “الريث، الداير، العيدابي، هروب، فيفا، قطاع مركز الفطيحة بمكتب بيش”.

وبالأمس، أعلنت إدارة تعليم محايل بمنطقة عسير في المملكة العربية السعودية، تعليق الدراسة الحضورية واعتماد الدراسة عن بُعد غدا الأربعاء.

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وأوضحت إدارة التعليم، أنه تقرر أن تستمر الدراسة غدا الأربعاء عبر منصة مدرستي في جميع مدارس الإدارة ومكاتب التعليم.

كما أعلنت تعليم سراة عبيدة في المملكة العربية السعودية، تعليق الدراسة الحضورية غدا، وتحويلها عن بعد عبر المنصة، في جميع مدارس سراة عبيدة، ومكتب تعليم الفرشة.

جاء ذلك ‏بعد تحذيرات المركز السعودي للأرصاد بشأن الطقس، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية بالمدارس ومكاتب التعليم.

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