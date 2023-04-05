يوم تاريخي للسياحة الصينية المصرية.. ماذا حدث لتعزيز العلاقات بين القاهرة وبكين؟

أكد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار أن صناعة السياحة تقدم خدمة سامية للجميع ولها دور بالغ وهام في توطيد العلاقات بين الشعوب وبين الحكومات، مشيراً إلى أن اليوم هو يوم تاريخي للسياحة الصينية المصرية وأن الأشهر القادمة ستشهد مزيد من العمل سوياً للوصول لمعدلات السياحة بين البلدين لما تستحقه هذه الصناعة بهما.

ورشة العمل المهنية

كلمة وزير السياحة والآثار جاءت خلال مشاركته وHu Heping وزير الثقافة والسياحة الصيني الذي يزور مصر حاليا، في الجلسة الافتتاحية لورشة العمل المهنية التي تنظمها وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي تحت عنوان "السياحة المصرية الصينية"، وذلك لبحث وتعزيز التعاون السياحي بين مصر والصين، و تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الجهود الحالية التي من شأنها أن تساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة في مجال السياحة.

ورشة العمل المهنية

وشارك في حضور الجلسة الافتتاحية غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والسفير لياو ليتشانج سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، وأحمد عبيد مساعد وزير السياحة والآثار لشئون مكتب الوزير، المستشار عمرو عبد الله المُشرف على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، وعدد من قيادات وزارة السياحة والآثار والهيئة والسفارة الصينية بالقاهرة، وكذلك الوفد الرسمي المرافق للوزير الصيني خلال زيارته لمصر.

بدأت فعاليات الجلسة الافتتاحية للورشة بعرض الفيلم القصير الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار المصرية ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عن مرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات.

وعُقدت هذه الورشة، على مدار اليوم، بمشاركة عدد من شركات السياحة والمنشآت الفندقية المصرية، ووفد من دولة الصين يضم 22 من مُنظمي الرحلات وممثلي المنظمة الصينية لخدمات السياحة اللذين تستضيفهم الهيئة حالياً في زيارة تعريفية لمصر بالتعاون مع المكتب الثقافي السياحي بالسفارة الصينية في مصر.

وفي كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للورشة، رحب أحمد عيسى بوزير الثقافة والسياحة الصيني في مصر، مقدماً له الشكر على اختياره لمصر لتكون وجهته الأولى في أول زيارة له خارج الصين بعد جائحة كورونا مما يبرز عمق العلاقات بين البلدين، لافتاً إلى أن هذه الزيارة ستكون بداية نمو كبير للسياحة الصينية إلى مصر.

وأعرب وزير السياحة والآثار عن تطلعه لمزيد من العمل والتعاون السياحي المصري الصيني وأن تشهد الفترة المقبلة نمو متسارع في حركة السياحة بين البلدين، وكذلك التعاون في مجال الآثار وعلوم المصريات بين البلدين.

كما حرص أحمد عيسى على الترحيب بشركات السياحة الصينية والمصرية المُشاركة بالورشة، متمنياً لهم يوم ناجح يتم خلاله عقد شراكات ناجحة وجيدة فيما بينهم بما يساهم في وصول حركة السياحة الصينية المصرية للمستويات المأمولة منها.

واستعرض أحمد عيسى أبرز المناقشات التي تمت خلال لقائه مع وزير الثقافة والسياحة الصيني والتي من بينها استعراض حجم حركة السياحة الصينية الوافدة لمصر خلال الفترة ما بين عامي 2010 و2020 وخاصة بالنسبة لحصة مصر السوقية من السياحة العالمية، آملاً أن نصعد بحصة مصر السوقية من السوق الصيني إلى أضعاف حجمها الذي شهدته خلال هذه الفترة.

وأضاف أنه تم أيضاً مناقشة زيادة حركة الطيران المباشر بين البلدين وخاصة مع زيادة حجم الطلب المتوقع خلال السنوات القادمة.

ولفت إلى أن الدراسات التسويقية التي أجرتها الوزارة أثبتت نتائجها أن هناك أعداد كبيرة من مواطني دولة الصين يرغبون في زيارة مصر، مرحباً بجميع السائحين من دول العالم والسائحين الصينين بشكل خاص لتقدم لهم زيارتهم لمصر تجربة سياحية متميزة سواء في السياحة الثقافية وسياحة المغامرات الذي أشارت الدراسات التسويقية إلى أن هناك طلب متزايد على هذين النوعين من السياحة في مصر.

وأعرب عن تقديره لدعوة الوزير الصيني له لزيارة دولة الصين والمشاركة في حضور المعارض السياحية بها، متطلعاً أن يقوم بهذه الزيارة في أقرب وقت ممكن وأن يكون برفقة عدد من الشركات السياحية المصرية العاملة في السوق الصيني.