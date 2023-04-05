عاجل| الرئاسة الفلسطينية توجه اتهامات حادة لـ جيش الاحتلال

قالت الرئاسة الفلسطينية اليوم الأربعاء، إنها تحذر سلطات الاحتلال من تجاوز الخطوط الحمر بالأماكن المقدسة التي ستؤدي إلى الانفجار الكبير.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أن ما يقوم به الاحتلال من مساس بالمقدسات حرب شعواء على الشعب الفلسطيني والأمة العربية.

ويأتي ذلك بعد اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتدت فجر اليوم بالضرب المبرح على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية عشرات الأشخاص ممن تحصنوا داخل المسجد وتم إجلاؤهم وفق النظام. كما اعتدت قوات الاحتلال على المعتكفين بالضرب داخل المسجد الأقصى.

وأضاف الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، نحمّل حكومة الاحتلال كامل المسؤولية عن أي تدهور، وعليها التصرف بمسؤولية وأن توقف هذا العبث الذي سيكون له نتائج خطيرة على الجميع.

وقد دعت مساجد القدس للنفير العام إثر اقتحام قوات الاحتلال للمسجد القبلي في المسجد الأقصى.