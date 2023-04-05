هجوم بربري.. نقابة الصحفيين توجّه نداء عاجلًا للمجتمع الدولي بعد اقتحام المسجد الأقصى

أدانت نقابة الصحفيين المصريين -بأشد العبارات- الهجوم البربري الذي شنّته أعداد من المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، والاعتداءات المتكررة ضد الشعب الفلسطيني.

ودعت نقابة الصحفيين المصريين العالم أجمع، إلى دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، في ظل الهجمات التي يتعرض لها على يد حكومة الاحتلال التي تتعمد إراقة دماء الشعب الفلسطيني وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية، بلا خوف من محاسبة أو عقاب.

ودعت كذلك النقابة مؤسسات المجتمع الدولي، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، للتعبير عن إدانتها للجرائم الإسرائيلية المتكررة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الشعب الفلسطيني الأعزل ومقدساته، سيما في ظل الدعوات المتطرفة إلى ذبح القرابين في الأقصى، بما يمثله من انتهاك واعتداء فج على المقدسات الدينية.

وحذَّرت نقابة الصحفيين أيضًا من مغبة وتداعيات سلوك حكومة الاحتلال واعتداءاتها المتكررة ضد الشعب الفلسطيني، التي تخصب الأرض لانفجار كبير في الأراضي الفلسطينية، كما أعلنت دعمها لنضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة.