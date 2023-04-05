عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هجوم بربري.. نقابة الصحفيين توجّه نداء عاجلًا للمجتمع الدولي بعد اقتحام المسجد الأقصى

اقتحام المسجد الأقصى
اقتحام المسجد الأقصى

أدانت نقابة الصحفيين المصريين -بأشد العبارات- الهجوم البربري الذي شنّته أعداد من المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، والاعتداءات المتكررة ضد الشعب الفلسطيني.

ودعت نقابة الصحفيين المصريين العالم أجمع، إلى دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، في ظل الهجمات التي يتعرض لها على يد حكومة الاحتلال التي تتعمد إراقة دماء الشعب الفلسطيني وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية، بلا خوف من محاسبة أو عقاب.

ودعت كذلك النقابة مؤسسات المجتمع الدولي، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، للتعبير  عن إدانتها للجرائم الإسرائيلية المتكررة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الشعب الفلسطيني الأعزل ومقدساته، سيما في ظل الدعوات المتطرفة إلى ذبح القرابين في الأقصى، بما يمثله من انتهاك واعتداء فج على المقدسات الدينية.

وحذَّرت نقابة الصحفيين أيضًا من مغبة وتداعيات سلوك حكومة الاحتلال واعتداءاتها المتكررة ضد الشعب الفلسطيني، التي تخصب الأرض لانفجار كبير في الأراضي الفلسطينية، كما أعلنت دعمها لنضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة.

نقابة الصحفيين إسرائيل الأمم المتحدة فلسطين المجتمع الدولي الاحتلال الاسرائيلي المسجد الأقصى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقب الهزيمة أمام المصري.. أحمد حسن: الزمالك يعلن تجميد 4 لاعبين

بعد قرارات مرتضى منصور النارية.. نجم الزمالك يُفاجئ الجميع برد صادم

انتهاء الهيمنة.. الصين توجه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي بعملة جديدة

بفرمان رئيس النادي| من هم اللاعبون المجمدون في الزمالك لنهاية الموسم

عقب الهزيمة أمام المصري..الزمالك يقرر طرد الجهاز الإداري للنادي

فرمان من الزمالك بتجميد أربعة لاعبين

مجلس الوزراء السعودي يصدر بياناً بشأن لقاء الرئيس السيسي وبن سلمان

الجو هيقلب بكرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يكشف حقيقة طلب محمد صلاح حصول اللاعبين على مستحقاتهم |فيديو

خالد الغندور يُفجر مفاجأة بشأن إيقاف كهربا قبل مواجهة الأهلي وغزل المحلة

تراجع الفراخ..أسعار الدواجن والبيض اليوم الاربعاء 5 ابريل 2023

سعر iphone 12 Pro في السعودية

لم نفكر..جمال علام يكشف حقيقة مطالبة وزير الرياضة اتحاد الكرة بتقديم الاستقالة

بعد رفع الفائدة.. هذه البنوك تقدم أعلى عائد على الشهادات في مصر 

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سواد الرقبة يكشف الإصابة بمرض خطير .. والعلاج بـ 5 نصائح

عثور صياد على كاميرا قديمة في النهر.. شاهد ماذا وجد بداخلها

حفنة من اللوز النيء على السحور.. ماذا تفعل لجسمك؟

خبير تغذية يحذر من تناول هذا النوع من الخبز على السحور

فيديو

بعد الفيديوهات الخادشة.. موعد الحكم على البلوجر سلمى الشيمي|فما العقوبة المتوقعة ؟

مأساة إنسانية.. نجمة «الحاج متولي» تتسول وتفترش الأرض بعد انهيار منزلها "فيديوجراف"

ضربة قوية لـ الدولار عالميا.. ما سر الهبوط المفاجئ؟ |شاهد

عاطل لمدة سنتين..معلومات مثيرة عن الألماني هايكو هيرليتش الأقرب لقيادة الزمالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ