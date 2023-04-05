سيات تعلن عن أسعار ليون الجديدة

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية سيات في مصر عن زيادات أسعار طراز ليون موديل 2023 خلال بداية شهر أبريل الحالى .

سيات ليون موديل 2023

أوضح وكيل سيات ، أن السيارة ليون موديل 2023 ، تأتى ضمن فئة السيارات الهاتشباك داخل السوق المحلى ، وتم زيادة سعرها 180 ألف جنيه .

وتاتى السيارة سيات ليون موديل 2023 ، بمحرك توربيني، 4 سلندر، سعة 1400 سي سي، ويولد قوة 150 حصانا، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، ومقترن بناقل حركة أوتوماتيك.

سيات ليون موديل 2023

و تتسارع السيارة سيات ليون موديل 2023 من نقطة الصفر إلى سرعة 100 كيلو متر/ الساعة في غضون 8 ثواني، وتحتوي على صندوق أمتعة "شنطة خلفية" سعة 380 لترًا ، بينما تبلغ السرعة القصوى 210 كيلو متر/ الساعة .

سيات ليون موديل 2023

وتاتى السيارة سيات ليون موديل 2023 ، تكييف هواء أوتوماتيك، و نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD، فرامل مانعة للانزلاق ABS، وسائد هوائية، مصابيح شبورة، نظام مراقبة مستوى ضغط الهواء في الإطارات، قفل تفاضلي إلكتروني، أحزمة أمان، نظام تثبيت مقعد الأطفال، إنذار عند السرقة .

اما عن أسعار سيات ليون موديل 2023 ، فتاتى بفئة سعرية واحدة FR بسعر مليون و200 ألف جنيه بدلاً من مليون و20 ألف جنيه .