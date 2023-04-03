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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

55 عاما من التألق .. شركة هيونداي عملاق صناعة السيارات الكورية

هوينداي
هوينداي

تعد شركة هيونداي ، واحدة من أهم شركات تصنيع السيارات حول العالم بالرغم من كونها شركة حديثة تم انشاؤها فى ستينيات القرن الماضى وليس فى بدايته كباقى الشركات العريقة .

هيونداي 

ولكن بسبب طرازاتها المتنوعة والمختلفة وقوتها وأدائها العالى ، كل هذا سام فى جعلها واحدة من أهم شركات صناعة السيارات فى العالم فى أقصر وقت .

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فى عام 1967 تأسست شركة هيونداي في أولسان والتي تعتبر أهم وأكبر المناطق في سيول عاصمة كوريا الجنوبية، وقام بتأسيس الشركة شخص يدعى شنج جو ينج واستطاع أن يحقق نجاحات كبيرة فور إنشاء الشركة.

هيونداي

وانطلقت هيونداي لتنتج 20 ألف سيارة سنوياً في السنة الأولى من تأسيسها، قبل أن تتفق مع فورد الأمريكية على إنتاج سيارات فورد في كوريا وذلك عبر مصنع هيونداي لتجميع السيارات، وشاركت فورد في تقنيات إنتاج سيارات الركاب والشاحنات الخفيفة. 

ويعتبر طراز بوني أول طراز أصلي في تاريخ الشركة، وعرضت هيونداي هذا الطراز في معرض تورينو للسيارات في عام 1974.

هيونداي

وانتقلت هيونداي لتصدير طراز بوني إلى الشرق الأوسط وغيره من الأسواق في أمريكا الجنوبية وإفريقيا خلال عام 1976.

وخلال عام 1985، أصبح طراز بوني هو الأكثر مبيعاً في كندا بفضل ما يقدمه من أداء متميز مع تكلفة منخفضة وهو الأمر الذي جذب السوق هناك.

فيما تمكنت شركة هيونداي في الانتقال إلى سوق الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1988 قبل أن تنتقل إلى غيرها من الأسواق العالمية.

هيونداي

وشهد عام 1988 انطلاق الجيل الأول من هيونداي سوناتا، وخلال عام 1989 ابتكرت هيونداي أول محرك بسعة 1.5 لتر.

كما انتقلت هيونداي لتقديم سيارة أكسنت في عام 1994، واستطاعت أن تنتج عددا كبيرا منها خلال السنة الأولى وذلك بفضل طلبات الشراء المتعددة عليها.

شنج جو ينج

وخلال عام 1998، قررت هيونداي وكيا الاندماج معاً لتكوين شركة هيونداي كيا للسيارات، وبعدها بعام واحد قدمت هيونداي طراز سانتا في معرض ديترويت للسيارات لتصبح أكثر السيارات مبيعاً.

وواصلت هيونداي تحقيق النجاحات وهو ما نقلها إلى كوريا الجنوبية وتركيا وأمريكا الشمالية والصين والهند والتشيك وروسيا والبرازيل.

تمكنت هيونداي من تحقيق مبيعات في السوق المحلي في كوريا الجنوبية يقدر بنسبة 45% من إجمالي المبيعات خلال عام 2010، واستطاعت هيونداي أن تبيع حوالي 2.9 مليون سيارة في عام 2010 في أكثر من 186 دولة حول العالم.

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