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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ظنوا جثتها لحيوان.. تعذيب مراهقة بطريقة بشعة في نيوزيلندا| تفاصيل

ظنوا جثتها لحيوان..
ظنوا جثتها لحيوان.. تعذيب مراهقة بطريقة بشعة في نيوزيلندا

كشفت شقيقة ضحية تبلغ من العمر 18 عاما تفاصيل مع حدث من جريمة بشعة مع شقيقتها في هافلوك نورث بـ نيوزيلندا.

قالت أناهيرا ريجبي لبودكاست الجريمة The Felon Show إن سلطات الشرطة اعتقدت أن جثة أختها، أريكي ريجبي تعود لحيوان كالماعز بسبب ما حدث معها. 

وأضافت شقيقة الضحية أريكي ريجبي أن أختها تعرضت لأنواع من التعذيب قبل العثور على جثتها من قبل مجموعة من المارة والكلاب. 

جريمة بشعة في نيوزيلندا

وأشارت إلى أن شقيقتها تعرضت لقطع يديها وقديمها وتكسير العظام والحرق قبل موتها وسط اتهامات إلى أن من فعل بها ذلك عصابات طرق. 

ووفقا لما أكدته صحيفة “New Zealand Herald” النيوزيلندية كانت الضحية المراهقة تزور عائلتها عندما قتلت باستخدام سيارتها. 

ورغم من حدث معها إلا أن عائلتها كشفت عن امتنانها أنه قد كشفت جثتها بدلا من الاعتقاد بفقدها وأن يكون مصيرها مجهول طوال الحياة. 

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المراهقة 

 

 

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