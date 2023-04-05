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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وكالة فيتش ترفع تصنيف السعودية إلى +A مع نظرة مستقبلية مستقرة

السعودية
السعودية

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الأربعاء، أنها رفعت تصنيف اقتصاد المملكة العربية السعودية إلى +A مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وكانت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" قد أكدت في تقريرها الائتماني للمملكة العربية السعودية تصنيفها عند "A1" مع تعديل النظرة المستقبلية من "مستقرة" إلى "إيجابية".

وأعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، الشهر الماضي، عن رفع تصنيف السعودية إلى "A/A-1" مع نظرة مستقبلية "مستقرة".

وعلى جانب آخر، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة السعودي قراره بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، على شركة التصوير الجوي السعودية المحدودة ومكتب المحدد لاستشارات هندسة المساحة، لثبوت انتهاكها الفقرةَ “السابعة” من المادة “الرابعة” من نظام المنافسة.

وبحسب تقرير عبر وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، تنص الفقرة “السابعة” من المادة “الرابعة” من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 4 / 5 / 1425هـ، على الآتي: “تُحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة سواءً أكانت العقود مكتوبة أم شفهية، صريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات والاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة والإخلال بالمنافسة بين المنشآت”.

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