صناعة الشيوخ تطالب الحكومة بالتوسع في المشروعات الغذائية.. تفاصيل

طالب المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ من الحكومة وضع أوليات لاختبار مختلف المشروعات‭ ‬الصناعية والزراعية خلال هذه المرحلة لتكون فىوفقا‭ ‬لاحتياجات‭ ‬السوق مع إعطاء أولوية لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتشجيع القطاع ‬الخاص ل‬يكون‭ ‬له‭ ‬الدور‭ ‬الأكبر فى إقامة هذه المشروعات.

وقال" المنزلاوى" فى بيان له أصدره اليوم إن التداعيات السلبية والخطيرة للأزمة المالية العالمية أكدت أن مصر‭ ‬فى‭ ‬احتياج‭ ‬كبير‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الحالية‭ ‬إلى‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬مشروعات‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائى‭ ‬سواء‭ ‬بالتوسع‭ ‬فى‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعى‭ ‬أو‭ ‬فى‭ ‬الصناعات‭ ‬الغذائية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الصناعات‭ ‬المتنوعة،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استراتيجية‭ ‬لإحلال‭ ‬الواردات ‭ ‬بحيث‭ ‬يتم‭ ‬إنتاج‭ ‬أكبر‭ ‬قدر‭ ‬من‭ ‬الواردات‭ ‬فى‭ ‬الداخل‭ ‬المحلى‭ ‬والقطاع‭ ‬الزراعى‭ ‬لديه‭ ‬نسبية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التوسع وفى مقدمتها المشروعات الصناعية والزراعية التى تعتمد على المواد الخام المستورة ‭.‬

مؤكداً على صورة أن تسارع الحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى لتعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر مثمناً الحوافز التشجيعية ‬تقدمها‭ ‬الدولة‭ ‬لدعم‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬والتوسع‭ ‬من‭ ‬أنشطة‭ ‬القطاع‭ ‬الصناعى‭ ‬والزراعى.

وأشار المهندس محمد المنزلاوى إلى أن‭ ‬الحكومة‭ ‬تقوم‭ ‬بالكثير‭ ‬من‭ ‬المجهودات‭ ‬وتتابع‭ ‬مشروعات‭ ‬التوسع‭ ‬الزراعى‭ ‬ومنها‭ ‬مشروع‭ ‬الملون‭ ‬ونصف‭ ‬فدان‭ ‬والاستزراع‭ ‬السمكى‭ ‬ومشروعات‭ ‬تربية‭ ‬الماشية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬مشروعات‭ ‬التوسع‭ ‬الزراعى‭ ‬والصناعى‭ ‬بقطاعاتها‭ ‬المختلفة‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الصناعات‭ ‬الغذائية مؤكداً أن الاسراع فى تنفيذ هذه المشروعات يحقق العديد من المكاسب للاقتصاد الوطنى وفى مقدمتها تحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الصناعية والزراعية وغيرها ومضاعفة الصادرات المصرية وخلق الالاف من فرص العمالة للشباب المصرى.

كما طالب المهندس محمد المنزلاوى من الحكومة الاستمرار فى دعم مختلف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لزيادة‭ ‬حجم‭ ‬نشاط هذه المشروعات فى مختلف ‬القطاعات‭ ‬الإنتاجية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة ، مشيراً إلى اهمية التركيز على‭ ‬الصناعات‭ ‬الغذائية،‭ ‬مما‭ ‬يحقق‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائى.