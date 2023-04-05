الخارجية الأمريكية ترحب بالاتفاق بين العراق وكردستان بشأن تصدير النفط

رحبت وزارة الخارجية الأمريكية، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق لاستئناف تصدير النفط.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية - وفقا لقناة (الحرة) اليوم الأربعاء - " إن هذا الاتفاق هو نتيجة العمل الجاد للقادة العراقيين الذين يضعون احتياجات المواطن العراقي في المقام الأول".



وأعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن إيقاف تصدير النفط يسبب ضررا بالغا في مجمل إيرادات النفط للعراق، فيما رأى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني أن الاتفاق هو لجميع العراقيين.

وكانت بغداد قد توصلت أمس الثلاثاء مع أربيل لاتفاق نفطي مؤقت بشأن تصدير نفط إقليم كردستان عن طريق شركة النفط الوطنية "سومو".

