البنتاجون: وزير الدفاع الأمريكي يزور السويد الشهر الجاري لمناقشة انضمامها إلى الناتو

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، سيزور السويد في وقت لاحق من شهر أبريل الجاري، لمناقشة مجموعة من قضايا الأمن الإقليمي، بالإضافة إلى التخطيط للانضمام إلى الناتو.

وأكد أوستن، في بيان نشرته وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الأربعاء، إصرار الولايات المتحدة على الوقوف إلى جانب المدافعين الشجعان عن أوكرانيا لأطول فترة ممكنة.

وفي معرض تعقيبه على انضمام فنلندا إلى حلف الناتو، قال أوستن إن انضمام هلسنكي الدولة الديمقراطية من شأنه أن يعزز الناتو بشكل كبير، مضيفا أن قرار انضمامها للحلف يعكس جاذبية القيم الديمقراطية لحلف الناتو ودور حلف شمال الأطلسي الحيوي في دعم النظام الدولي القائم على القواعد.

وأعرب عن تطلعه إلى العمل جنبًا إلى جنب مع فنلندا كحليف وإلى رؤية السويد تنضم إلى الحلف في أقرب وقت ممكن.

وتابع قائلا: "بعد مرور أكثر من عام على حرب روسيا ضد أوكرانيا، أصبح الناتو أكثر توحيدًا وعزمًا من أي وقت مضى"، مشددا على "أن حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليست نتيجة توسع الناتو، بل هي سبب توسعه".

واختتم أوستن البيان بالقول: “أنضم إلى جميع حلفائنا في الترحيب بفنلندا في الناتو، ومعًا سنواصل عمل الحلف العاجل والحيوي لدعم قوى الحرية والدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو وبناء عالم أكثر أمانًا”.

