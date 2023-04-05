مدبولي: مصر تولي اهتماما خاصا باليونيسكو

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن التراث المصري الحضاري والثقافي والفكري والمتنوع عبر العصور والذي شهد التاريخ القديم والحديث والحضارة الانسانية على دوره الرائد في تشكيل وجدان الإنسانية وغنى التراث المعرفي والعلمي ذلك كله يدفع مصر للمضي قدما لاستكمال مسيرتها التنويريه واسهامتها في مجالات التعليم والعلوم والبحث العلمي وما نمتلك من مؤسسات علمية عريقه سواء من مؤسسات علمية أو مدارس ومعاهد وجامعات سواء للمصريين أو الأجانب تخرج منها علوم وعلماء في مجالات شتى وحصل العديد منهم على جوائز عالمية مرموقة مثل جائزة نوبل.

وأضاف مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ أن مصر تولي اهتماما خاصا بمنظمة اليونسكو وتقوم بدور نشط وفعال في المنظمة منذ عقود وقد ساهمت خلال السنوات القليلة الماضيه بصياغة العديد من المبادرات الدولية والإقليمية التي تقع في إطار ولاية المنظمة والتي ترسي إعلاء قيم احترام الآخر كما تقدمت مصر في مجالات احترام وحماية التراث المادي وغير المادي.

وفيما يتعلق بالاتجار الغير مشروع في الممتلكات الثقافية ونجحت مصر في نوفمبر 2019 خلال فترة رئاستنا للجنة الفرعية لاتفاقيه عام 1970 في اعتماد يوم 14 نوفمبر من كل عام يوم عالمي لمحاربة هذه الظاهر.