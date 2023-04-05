أحد رجال الشرطة المخلصين.. الغضبان ينعى مدير أمن بورسعيد

نعى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم ، ببالغ الحزن والأسى وفاة اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد ، أحد رجال الشرطة المصرية المخلصيين، والذي وافته المنية اليوم، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه و أن يلهم أهله وذوية الصبر والسلوان.

وأكد محافظ بورسعيد ، أن اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد ، كان أحد رجال الشرطة المخلصيين الذي ساهم في تحقيق الأمن والانضباط بمحافظة بورسعيد ، وكان دائم العمل والاجتهاد والاخلاص من أجل المحافظة ، ولم يدخر جهدا في تقديم الدعم المتواصل وتوفير المناخ المناسب للأجهزة التنفيذية والامنية بالمحافظة خلال أداء عملها.

ودعا محافظ بورسعيد للواء مدحت عبد الرحيم ، أن يتغمده الله بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، مشيرا أننا فقدنا رجلا مخلصا محبا لوطنه وعمله، وكان رمزا للصدق والنزاهة والتعاون والمحبة، وإنا لله وإنا اليه راجعون.