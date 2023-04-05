لم يرهبهم عدوان الاحتلال.. الآلاف يتوافدون على المسجد الأقصى لأداء صلاة العصر|صور

توافد الآلاف نحو المسجد الأقصي المبارك لأداء صلاة العصر اليوم، الأربعاء، دون أن يرهبهم عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك؛ وانتهكت حرمته في شهر رمضان، ونكلت فيه بكل الأشكال المحرمة دولياً، فيما نددت الدول العربية بالاعتداء السافر.

دعت كل من مصر والأردن وفلسطين، لاجتماع عاجل للجامعة العربية لمناقشة التطورات في المسجد الأقصى المبارك.

ونددت حركة حماس بالخطوة التي وصفتها بأنها "جريمة غير مسبوقة"، حيث دعا إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، فجر أمس، الثلاثاء، الفلسطينيين للتوجه إلى القدس لـ "حماية" المسجد الأقصى.

من جانبه، اعتبر زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، أن “ما يجري في المسجد الأقصى المبارك يشكل تهديدا جديا على مقدساتنا”، مؤكدا أنه على الشعب الفلسطيني "أن يكون حاضرا بكل مكوناته للمواجهة الحتمية في الأيام القادمة".