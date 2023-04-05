بسبب التصعيد الإسرائيلي الأخير في الأقصى.. فلسطين تطالب بالتدخل العاجل للمجتمع الدولى

استقبل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأربعاء، في مكتبه برام الله، رئيس مكتب تمثيل كندا لدى دولة فلسطين السفير ديفيد دا سيلفا، وأطلعه على آخر التطورات وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، كما بحث معه تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وشدد رئيس الوزراء على أن الأحتلال الإسرائيلي، بانتهاكه حرمة الأماكن المقدسة والاعتداءات على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى، تتعدى جميع المواثيق الدولية والقانون الدولي والإنساني في فلسطين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

كما وجه اشتية النداء العاجل للمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها وانتهاكاتها كافة بحق الشعب الفلسطيني ، وإلزامها بجميع الاتفاقية الموقعة معها.

وبحث رئيس الوزراء مع الممثل الكندي تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 لحماية حل الدولتين والحفاظ عليه، مشيرا إلى أهمية تعزيز التبادل التجاري وتشبيك القطاع الخاص بين البلدين.

وثمن اشتيه الدعم الكندي المقدم لقطاع العدالة في فلسطين، والمساعدات الإنسانية، والأونروا.

وشدد على ضرورة فتح مزيد من آفاق التعاون، وتقديم كندا دعما لعدد من المشاريع التنموية التي تساهم في خلق فرص عمل خاصة بين صفوف خريجي الجامعات، وتقديم المساعدات في بناء جامعة نابلس للتعليم والتدريب المهني والتقني.