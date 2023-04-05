هدف عكسي.. الأهلي يسجل الأول أمام غزل المحلة

سجل الأهلي الهدف الأول بالنيران الصديقة أمام غزل المحلة فى اللقاء الذى يجمعهما حاليا على ملعب القاهرة الدولى .

وحرم حارس المحلة، الأهلي من هدف محقق عن طريق كهربا في الدقيقة 7.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومروان عطية وحسين الشحات وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: محمود كهربا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وياسر إبراهيم ومحمد شريف وأليو ديانج ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وأحمد قندوسي ومحمد هاني.