إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال.. والعشرات بالاختناق في مواجهات بالخليل

أصيب شاب بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق، اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال الناشط الإعلامي في البلدة محمد عوض لـ وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في منطقة عصيدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع باتجاه المواطنين.

واسفر ذلك عن إصابة شاب بالرصاص الحي في القدم، وإصابة العشرات بالاختناق.

وأغلقت قوات الاحتلال البوابة الحديدية المقامة على مدخل بلدة سعير شمال شرق الخليل، ومنعت المواطنين من التنقل والوصول إلى منازلهم.