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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نائب سفير فلسطين بالجامعة العربية: الحكومة الإسرائيلية الحالية تعد الأكثر إرهابًا وعنفًا وعنصرية|فيديو

فلسطين
فلسطين

قال السفير مهند العكلوك، نائب سفير فلسطين بالجامعة العربية، إن الاجتماع العاجل الذي عُقد اليوم بجامعة الدول العربية بدعوة من الأردن ومصر وبالتنسيق مع فلسطين يعد الأسرع على مستوى الانعقاد في تاريخ جامعة الدول العربية.

 

وأضاف أن الاجتماع أدان العدوان الإسرائيلي السافر الهمجي على المصلين العُزّل داخل المسجد الأقصى بطريقة وحشية.

 

وأوضح أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 400 شاب وفتاة ومسن ومسنة أثناء اعتكافهم داخل المسجد الأقصى كالمعتاد كل عام في شهر رمضان المبارك.

 

وتابع أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تعد الأكثر إرهابًا وعنفًا وعنصرية ضد كل ما هو فلسطيني.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني يطالب الدول العربية الشقيقة والدول الإسلامية بتحمل المسؤولية تجاه المسجد الأقصى الذي يعد موروثًا حضاريًا إنسانيًا دينيًا له أهمية بالغة عند أكثر من 2 مليار مسلم وأكثر من 350 مليون عربي.

 

 الحفاظ على الأماكن المقدسة

 

وذكر "العكلوك" أن اجتماع اليوم أكد أن الدول العربية ماضية في اتخاذ كل السبل الدبلوماسية والسياسية الدولية التي تضمن من خلالها الحفاظ على الأماكن المقدسة وكرامة الشعب الفلسطيني وحقوقه.

فلسطين السفير مهند العكلوك العدوان الإسرائيلي المسجد الأقصى الحكومة الإسرائيلية الدول العربية

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