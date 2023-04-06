اقتحام الأقصى .. مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في القدس |شاهد

اندلعت منذ قليل، مواجهات عنيفة بين مجموعة من الشبان الفلسطينيين في القدس وقوات الاحتلال الإسرائيلي على إثر اقتحامها باحات المسجد الأقصى مساء أمس الأربعاء.

وقال المركز الفلسطيني للإعلام إن المواجهات اندلعت في حارة السعدية بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة، فيما عكفت قوات الاحتلال على الاعتداء على منازل الأهالي.

مساس بالمقدسات

اعتبرت السلطة الفلسطينية أن ما يقوم به الاحتلال من مساس بالمقدسات يمثل حربا شعواء على الشعب الفلسطيني والأمة العربية. وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن ما يجري في الأقصى المبارك جريمة غير مسبوقة، وسيكون لها ما بعدها.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن الحكومة الإسرائيلية تعمل على الحفاظ على الوضع الراهن وتهدئة الموقف.

في المقابل، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى شن ما سماها عملية "السور الواقي 2" في الضفة الغربية، وأن تبدأ بنابلس وجنين.

بينما أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي أن أحداث الأقصى زادت التوتر في غزة والضفة، في إشارة إلى قصف سديروت بصواريخ وغارات شنها الجيش الإسرائيلي على مواقع في قطاع غزة.