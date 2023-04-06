شاهد تفاصيل اقتحام قوات الاحتلال باحات المسجد الأقصى لمنع اعتكاف المصلين

أفادت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن هناك مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي تجري الآن داخل باحات المسجد الأقصى، مضيفة أن الشرطة الإسرائيلية تطلق الرصاص المطاطي على الفلسطينيين داخل المسجد الأقصى، لافتة إلى اتساع رقعة المواجهات مع قوات الاحتلال.

وأوضحت أن قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى في أثناء صلاة التراويح ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين خلال الاقتحام، وتابعت أن الشرطة الإسرائيلية تعزز قواتها بمدينة القدس، مؤكدة أن هناك حملة اعتقالات ضخمة بحق الفلسطينيين داخل المسجد الأقصى.

جلسة طارئة اليوم الخميس لمجلس الأمن

وذكرت أن الهلال الأحمر بالقدس صرّح بأن هناك طواقم طبية تعمل بمحيط الأقصى لعلاج المصابين، كما يذكر أن مجلس الأمن قرر عقد جلسة طارئة غدًا الخميس، لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى.