عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هبوط حاد في أسهم بورصات دول الخليج العربي

أرشيفية
أرشيفية

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض، أمس الأربعاء، تماشيا مع خطى الأسهم العالمية وسط الحذر الناجم عن مؤشرات على تزايد ضعف التوقعات الاقتصادية.

وهبط مؤشر إم.إس.سي.آي لآسيا والهادي مبتعدا أكثر عن أعلى مستوياته في سبعة أسابيع تقريبا الذي سجله أمس الثلاثاء، واتسمت التعاملات الآسيوية بالمحدودية بسبب عطلات في هونج كونج والصين، وفق وكالة "رويترز".

وأدت بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة هذا الأسبوع إلى تفاقم مخاوف الركود، لتفقد سوق الأسهم مكاسب سجلتها في الآونة الأخيرة.

هبط مؤشر سوق الأسهم السعودية 0.3%، متأثرا بانخفاض سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 5.2%، وتراجع سهم شركة المراكز العربية 4.3%.

مسئول بمجلس الاحتياطي الفيدرالي: ضغوط البنوك تجعل الولايات المتحدة أقرب إلى الركود

الاحتياطي الفيدرالي يفجر مفاجأة: أمريكا تقترب من الركود

وفي الجلستين السابقتين، سجل مؤشر سوق السعودية طفرة في المكاسب بعد إعلان مفاجئ من "أوبك+" عن تخفيضات إضافية في إنتاج النفط.

وهبط المؤشر الرئيسي في دبي 0.7%، متأثرا بانخفاض 0.8%، في سهم شركة كهرباء ومياه دبي (ديوا). وفي أبوظبي، تراجع المؤشر 1%. كما انخفض المؤشر القطري 0.4%، منهيا مكاسب استمرت لجلستين.

تقلبات شديدة

تراجع انخفاض عوائد سندات الخزانة في تعاملات نيويورك بعد الظهر، لكن التقلبات الشديدة أكدت توقف السوق بسبب بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي رفع الشهر الماضي سعر الفائدة المعياري إلى نطاق 4.75% - 5%.

بالإضافة إلى تفضيل التوقف المؤقت عن رفع أسعار الفائدة - بدلا من زيادتها ربع نقطة مئوية في مايو القادم - تتوقع عقود المقايضة المرتبطة بمواعيد اجتماعات البنك المركزي الآن انخفاض سعر الفائدة إلى 4% في ديسمبر.

الشركات الأمريكية تواجه مزيدا من الركود في النصف الأول بالعام الجاري

محللون: إعادة فتح الصين السريع يساعد كندا على تجنب الركود

صناع السياسة النقدية الذين تحدثوا منذ اجتماع مارس أكدوا أنهم يراقبون البيانات الاقتصادية لتحديد إلى أي مدى ستؤدي الأزمة المصرفية الأخيرة إلى صعوبة الحصول على الائتمان أو تباطؤ النمو.

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند لوريتا ميستر لتلفزيون "بلومبرج" إن مسؤولي البنك سيحتاجون إلى رفع أسعار الفائدة "أعلى قليلا" ثم الإبقاء عليها مرتفعة لبعض الوقت بهدف إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف.

أضافت ميستر أن هذا لا يعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيواصل رفع أسعار الفائدة حتى يصل التضخم إلى ذلك الهدف.

الركود الركود الاقتصادي أسهم بورصات دول الخليج العربي دول الخليج العربي بورصات دول الخليج العربي بورصات الخليج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

200 جنيه دفعة واحدة..مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن بالمصنعية

مات صائماً| القصة الكاملة لوفاة مدير أمن بورسعيد قبل الإفطار مع عائلته بلحظات

بعد قرار الحكومة.. هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة شم النسيم بالقانون

مفاجأة بشأن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس .. فيديو

من يملك 187 ألف جنيه بالبنك «فقير»| تعرف على النصاب الشرعي لزكاة المال

وقع رسمياً .. إعلامي شهير يكشف تفاصيل انتقال لاعب الزمالك إلى بيراميدز

البحوث الفلكية تعلن مواعيد هلال شهر شوال... وهذه مواعيد صلاة عيد الفطر

تعليق ساخر من نجم الزمالك السابق على فشل المفاوضات مع المدير الفني الجديد

موضوعات متعلقة

مسئول بمجلس الاحتياطي الفيدرالي: ضغوط البنوك تجعل الولايات المتحدة أقرب إلى الركود

الاحتياطي الفيدرالي يفجر مفاجأة: أمريكا تقترب من الركود

الشركات الأمريكية تواجه مزيدا من الركود في النصف الأول بالعام الجاري

ترشيحاتنا

بخطوات ناجحة.. 5 طرق سهلة لتخزين المعجنات

سعر سيات اتيكا 2023 الجديدة في مصر |صور

200 جنيه دفعة واحدة..مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن بالمصنعية

اللهم في النصف من رمضان.. 27 كلمة بعدها تقضى حوائجك وتفتح لك أبواب الرزق

وزيرا خارجية السعودية وإيران يلتقيان في بكين

لن تصدق .. 5 أكلات مجربة وفعالة لتنظيف القولون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيلون ماسك يفقد لقب أغنى رجل بالعالم.. نجوم على قائمة المليارديرات 2023

لن تصدق .. 5 أكلات مجربة وفعالة لتنظيف القولون

ابننا جه.. ظهور رئيس وزراء باكستان السابق بـ"جردل" على رأسه|شاهد

حلويات رمضان.. طريقة تحضير البقلاوة على أصولها

فيديو

مابيعرفش يغني.. حمو بيكا يفتح النار على عمر كمال وحسن شاكوش وهاني شاكر|فيديوجراف

علاج شيرين الطحان على نفقة المتحدة | ما مرضها ؟

أبوها رفضه.. تفاصيل غريبة في جريمة مدينة نصر| تغطية خاصة

حقيقة تأجيل نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز | تفاصيل الأزمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

اﻟﻤﺰﻳﺪ