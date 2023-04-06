شبانة: المحلة لم يقدم أداء جيدا أمام الأهلي والجماهير لا تتقبل ذلك

أكد عبدالحميد شبانه نجم الأهلي وغزل المحلة السابق، أن فريق غزل المحلة لم يقدم المنتظر في مباراة اليوم أمام النادي الأهلي وتلقى خسارة مستحقة.

وتابع عبدالحميد شبانة خلال تواجده ضيفاً في برنامج "ستاد القاهرة" مع أحمد أسامه على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM:" فريق غزل المحلة يحاول ويلعب بقوة ويخسر الجماهير ستتقبل ذلك ولكن خسارة بهذا الأداء لن يتقبل أحد ذلك".

وأضاف شبانة :" معظم الجماهير في المحلة غير راضيين عن أداء الفريق، كيف يلعب المحلة أمام الأهلي بثلاث لاعبين وسط ملعب في الشوط الأول والشوط الثاني يلعب الفريق بلاعب واحد فقط كان يلعب في مركز صانع ألعاب الشوط الأول؟".

وأختتم:"التوفيق لم يحالف الجهاز الفني للفريق حتى في التغيرات ولكن مع التجارب والخبرات سيكون الشكل أفضل والجهاز يستطيع قيادة فريق غزل المحلة لمكان أفضل".