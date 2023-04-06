صعبة.. عبد الجليل يكشف توقعاته لمواجهة الأهلي والرجاء

أكد محمد عبدالجليل نجم النادي الأهلي السابق، أن مواجهة الفريق الأحمر أمام الرجاء المغربي صعبة.

وقال في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "كل الأندية الافريقية، تستعد جيدًا لمواجهة الأهلي، والفريق الأحمر لو كان جاهزًا ومستواه جيد فسوف يعبر للدور القادم".

وأضاف: "الأهلي بنصف مستواه في الموسم الماضي صعد على حساب الرجاء في الموسم الماضي ووصل للنهائي، وفورمة الفريق حاليا ليست سيئة، ولكن الفريق الأحمر لديه ميزة في الوقت الحالي هي وجود لاعبين في أفضل مستوياتهم".

وختم حديثه قائلا: "الأهلي سيفوز على بيراميدز بنتيجة 3 - 1 في نهائي كأس مصر، والأهلي سيتعادل مع الرجاء المغربي 1 - 1 ".