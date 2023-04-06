بسبب الإطار الأمامي.. 11 مصابا وجثة في انقلاب سيارة ميكروباص بأسيوط

لقي سائق مصرعه وأصيب 11 شخصا آخرين في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الزراعي ناحية عزبة الدارين بمركز أسيوط.



تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص ناحية عزبة الدارين بمركز أسيوط ووجود جثة و 11 مصابا.

تفاصيل انقلاب ميكروباص في أسيوط

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص انقلاب سيارة ميكروباص بعد انفجار الإطار الأمامي مما أسفر عن مصرع " محمد. ج. ه" 27 عاما، سائق السيارة وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى علوان وإصابة 11 شخصا مقيما بديروط بكدمات متفرقة، تم نقلهم إلى مستشفى أسيوط العام، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.