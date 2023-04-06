سلوى عثمان ضيف شرف جت سليمة

تواصل الفنانة سلوي عثمان تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل “ جت سليمة ” ، والذى تقوم ببطولته الفنانة دنيا سمير غانم .

ومن المقرر ان تظهر الفنانة سلوي عثمان كضيف شرف فى عدد من حلقات العمل المقرر عرضه بدأ من الغد ، إضافة الي عدد أخر من النجوم ابرزهم أشرف عبد الباقي .

عودة بعد غياب

وتعود الفنانة دنيا سمير غانم بعمل كوميدى بعنوان “جت سليمة”، وذلك بعد أن كان آخر أعمالها فى دراما رمضان مسلسل “بدل الحدوتة تلاتة”، والذى عرض منذ ثلاثة أعوام.

أبطال وقصة جت سليمة

مسلسل “جت سليمة” تدور أحداثه في إطار من الكوميديا والتشويق، وهو العمل الذى يجمع هالة فاخر ودنيا سمير غانم لأول مرة في الدراما التليفزيونية، ويشارك فى بطولة المسلسل كل من خالد الصاوي، وسلوى خطاب، ومايان السيد، ومحمد سلام، وسيد رجب، وعدد كبير من الفنانين، وهو من إخراج إسلام خيرى.