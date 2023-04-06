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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جولة صباحية لمحافظ الغربية لتفقد أعمال التطوير بقطور ..صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

 قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية  اليوم، يرافقه الدكتور ياسر الجندي رئيس مركز ومدينة قطور، بجولة تفقدية داخل قرى مركز قطور لمتابعة عدد من المشروعات المقترح تنفيذها ضمن خطة المحافظة، لرفع كفاءة الطرق الرئيسية وتوصيل المرافق والخدمات إلى قرى المركز .

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وخلال الجولة تفقد المحافظ عددا من الطرق المقترح رفع كفاءتها ورصفها، إلى جانب عدد من الترع والمقترح تأهيلها ضمن خطة المشروع القومي لتبطين الترع.

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جاء ذلك بحضور المهندس علي سالم مدير مديرية الطرق، الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة والمهندسة أمل حامد مدير مديرية الري.

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IMG-20230406-WA0053
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الغربية محافظ الغربية جامعة طنطا الدكتور طارق رحمي مركز قطور المشروعات الخدمات طارق رحمي انجاز طبى أعمال التطوير رفع كفاءتها

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