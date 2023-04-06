من بيتك.. احجز قطارات أول أيام عيد الفطر المبارك قبل انتهائها غدا

يقدم موقع صدى البلد، كيفية حجز تذاكر القطار من الإنترنت أو باستخدام الهاتف المحمول الذكي، للتسهيل على المواطنين الحصول على الخدمة بشكل سهل ومريح، وخاصة في شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك الذي تكثر في رحلات السفر والذهاب والإياب.

ويبحث عدد كبير من الراغبين في السفر بالقطار لقضاء إجازة عيد الفطر، معرفة كيفية حجز التذاكر من محطات سكك حديد مصر، إلى الواجهة المطلوبة سواء كانت بحري أو قبلي، ومعرفة كيفية حجز تذاكر القطار أونلاين بالموبايل من خلال الإنترنت قبل انتهاء موعد الحجز غدا.

مواعيد حجز قطارات أول أيام عيد الفطر ٢٠٢٣

وتم تحديد حجز الجمعة غدا للسفر يوم الجمعة الموافق 21 أبريل 2023 أو أيام عيد الفطر المبارك.

عدد التذاكر المتخصصة للفرد الواحد



قررت هيئة السك الحديد، صرف 4 تذاكر فقط من الشبابيك بموجب الرقم القومي.

طريقة حجز تذاكر السكك الحديدية من المنزل

أولا الدخول على موقع السكة الحديد

ثانيا : اختيار نوع التذكرة ذهاب او ذهاب وعودة.

ثالثا: اختيار محطة القيام

رابعا : اختيار محطة الوصول

خامسا : تحديد تاريخ الرحلة ثم اضغط بحث.

سادسا: بعد الضغط بحث سيظهر لك رقم القطار وموعد الرحلة وزمن الرحلة وموعد الوصول وسعر التذكرة.

سابعا: تختار رقم المقعد أسفل القائمة.

ثامنا : سيحولك الموقع لتسجيل الدخول بالايميل، او يحولك لقاعدة بيانات لملئها وتدوين بياناتك الشخصية.

تاسعا: الدفع من خلال وسائل الدفع الالكتروني .



جدير بالذكر أن موقع الحجز الإلكترونى بدأ انطلاقه بشكله الجديد نهاية شهر ديسمبر الماضى، وأكدت الهيئة أن الحجز متاح على القطارات المدرجة على الموقع قبل ميعاد السفر بـ14 يوماً، ورقم الشكاوى وخدمة العملاء 19468.