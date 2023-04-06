عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

من بيتك.. احجز قطارات أول أيام عيد الفطر المبارك قبل انتهائها غدا

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد

يقدم موقع صدى البلد، كيفية حجز تذاكر القطار من الإنترنت أو باستخدام الهاتف المحمول الذكي، للتسهيل على المواطنين الحصول على الخدمة بشكل سهل ومريح، وخاصة في شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك الذي تكثر في رحلات السفر والذهاب والإياب.

ويبحث عدد كبير من الراغبين في السفر بالقطار لقضاء إجازة عيد الفطر، معرفة كيفية حجز التذاكر من محطات سكك حديد مصر، إلى الواجهة المطلوبة سواء كانت بحري أو قبلي، ومعرفة كيفية حجز تذاكر القطار أونلاين بالموبايل من خلال الإنترنت قبل انتهاء موعد الحجز غدا.

مواعيد حجز قطارات أول أيام عيد الفطر ٢٠٢٣

 وتم تحديد حجز الجمعة غدا للسفر يوم الجمعة الموافق 21 أبريل 2023 أو أيام عيد الفطر المبارك.

عدد التذاكر المتخصصة للفرد الواحد


قررت هيئة السك الحديد، صرف 4 تذاكر فقط من الشبابيك بموجب الرقم القومي. 

طريقة حجز تذاكر السكك الحديدية من المنزل

أولا الدخول على موقع السكة الحديد 

ثانيا : اختيار نوع التذكرة ذهاب او ذهاب وعودة.
ثالثا: اختيار محطة القيام
رابعا : اختيار محطة الوصول
خامسا : تحديد تاريخ الرحلة ثم اضغط بحث.
سادسا: بعد الضغط بحث سيظهر لك رقم القطار وموعد الرحلة وزمن الرحلة وموعد الوصول وسعر التذكرة.
سابعا: تختار رقم المقعد أسفل القائمة.
ثامنا : سيحولك الموقع لتسجيل الدخول بالايميل، او يحولك لقاعدة بيانات لملئها وتدوين بياناتك الشخصية.
تاسعا: الدفع من خلال وسائل الدفع الالكتروني .

جدير بالذكر أن موقع الحجز الإلكترونى بدأ انطلاقه بشكله الجديد نهاية شهر ديسمبر الماضى، وأكدت الهيئة أن الحجز متاح على القطارات المدرجة على الموقع قبل ميعاد السفر بـ14 يوماً، ورقم الشكاوى وخدمة العملاء 19468.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يتراجع مقابل الجنيه لأول مرة منذ شهور|وهذا سعره الآن بعد ارتفاع الاحتياطي

200 جنيه دفعة واحدة..مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن بالمصنعية

تجميد أحمد فتوح في الزمالك وعرضه للبيع.. شوبير يكشف الحقيقة الكاملة

الأحد| أمر عاجل بشأن دفع غرامة محمود كهربا

كاف يصدم ناديًا كبيرًا باستبعاده من دوري السوبر الأفريقي

أزمة قبل مواجهة الرجاء .. مباراة الأهلي وسموحة تواجه شبح التأجيل

مشاكله كتير| «هيرليتش» يكشف حقيقة رفضه تدريب الزمالك

أسبوع إجازة للموظفين في أبريل 2023 |تفاصيل

ترشيحاتنا

الهجرة تنشر إرشادات التحويلات المالية وتدبير النقد الأجنبي للطلاب المصريين الدارسين بالخارج

عاجل.. إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي بسبب إطلاق الصواريخ من لبنان

اسم كبير.. الغندور يكشف موعد الإعلان عن المدير الفني الجديد لـ الزمالك

فى مواجهة الشرطة.. مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط 7 أخرين بقنا

بعد إطلاق 100صاروخ من لبنان على إسرائيل.. اجتماع أمني عاجل لـ نتنياهو|صور

مصر تخوض معركة جديدة دفاعا عن الدول الأفريقية.. ماذا يحدث؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعرها 80 ألف جنيه.. ريهام حجاج ترتدي بيجامة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

قفطان وإكسسوارات غريبة.. نسرين طافش تلفت الأنظار بظهورها| شاهد

أمريكية تفقد حواسها لمدة عامين.. اعرف السبب

بالتواريخ والأيام| موعد الإجازات الرسمية لشم النسيم وتحرير سيناء وعيد الفطر

فيديو

بعد تسريب مكالمة ساخنة لها.. انتصار: معجب كلمني ومش ندمانة على تصريحاتي

الصوم يعالج السرطان.. اعرف الرد الطبي على تصريحات محمد صبحي|حقيقة أم أكذوبة

صغر 20 سنة.. محمد فؤاد يتصدر التريند والسر تكميم المعدة|تغطية خاصة

أحوال الطقس.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة ومرضى الحساسية.. ماذا سيحدث اليوم؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

اﻟﻤﺰﻳﺪ