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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم حفظة القرآن الكريم بمدارس شباس عمير.. صور

وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم حفظة القرآن الكريم

كرَّم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ،الفائزين في مسابقة حفظة القرآن الكريم  على مستوى مدارس قرية شباس عمير الابتدائية التابعة لإدارة قلين التعليمية، بمشاركة 450 تلميذاً على 3 مستويات، حكمها عدد من رجال الأزهر الشريف،  بتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ،  وشمل برنامج التكريم "تلاوة القرآن الكريم، وعدد من الابتهالات والتواشيح.
 

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جاء ذلك بحضور نجوى حمدي، مدير إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، وهالة النواصرة، مدير إدارة قلين التعليمية، وفتحي عواد، وكيل الإدارة، وهانى حمدان مدير غرفة عمليات المديرية، وخالد زايد، مدير متابعة إدارة قلين التعليمية، ومديري المدارس ومجلس الأمناء بالمدارس.

وقدم محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، الشكر لأولياء الأمور الذين حرصوا على تحفيظ ابنائهم لكتاب الله لابنائهم، مشيراً إلى أن كل بيت به حافظ لكتاب الله  يشهد جهداً كبيراً من أولياء الأمور، بتشجيع أبنائهم.

كما شهد  محمد عبدالله  وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، حفل ختام الأنشطة بإدارة قلين التعليمية، بحضور اللواء خالد كشك  رئيس مجلس ومدينة قلين، والنائب ياسر منير، عضو مجلس النواب.

وتضمن برنامج الاحتفالية السلام الجمهوري، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، فقرات غنائية لرياض الأطفال بعنوان امسك في حلمك، والخضروات، والفرحة لها صوت وتحيا مصر، وأهلا رمضان، عرض رياضي للتربية الرياضية، فقرات للمسرح بعنوان تحيا مصر، وقصيدة عن الأم، وعرض تمثيلي عن الأم، وفقرات موسيقية دينية، ووطنية، ورمضانية.

وقال محمد عبد الله فى كلمته، إن اليوم حصاد لعمل وجهد طوال العام، مؤكداً على دور الأنشطة الطلابية فى دعم العملية التعليمية وربط المجتمع المدرسى بتطورات الحياة ومتطلبات العصر وأهميتها في تكوين شخصية الطالب وتأثيرها على سلوكه واتجاهاته، وهنأ الحضور بشهر رمضان المبارك أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات.

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