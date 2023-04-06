انطلاق مران الزمالك اليوم بقيادة مدحت عبد الهادي

انطلق مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحت قيادة مدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد مجدي المدرب المساعد، و محمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى، في وجود عبدالواحد السيد مدير الكرة.

وبدأ المران بجلسة مطولة للجهاز الفني مع اللاعبين، تحدثوا معهم خلالها عن أهمية الفترة المقبلة، وضرورة غلق الصفحة الماضية نهائيا والتركيز فقط على تقديم أفضل ما لديهم في المباريات المقبلة.

وشدد أعضاء الجهاز الفني خلال حديثهم مع اللاعبين على أن الفترة المقبلة تتطلب من الجميع العمل بجدية وبذل أقصى جهد ، ولا بديل سوى تحقيق الانتصارات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها الأحد المقبل .