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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برنامج تأهيلي للاعبي الزمالك بمران اليوم

صدى البلد

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين على هامش المران الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز .

و تم تقسيم الفقرة التأهيلية إلى جزئين تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال، الأول خاص بمجموعة اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في مباراة المصري الأخيرة، و خاضوا تدريبات خفيفة بجانب أمور استشفائية منعا لتعرضهم للاجهاد.

وتضمن الجزء الثاني تدريبات  لمجموعة اللاعبين المستبعدين والبدلاء من مواجهة المصري الأخيرة، وخاض اللاعبون تدريبات تأهيلية قوية متنوعة باستخدام أدوات التأهيل.

وحرص مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق على متابعة الحصة التأهيلية للاعبين والوقوف على حالتهم استعدادا للمواجهة المقبلة .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها  الأحد المقبل .

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