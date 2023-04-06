فقرات خططية خاصة لـ لاعبي الزمالك في مران اليوم

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات خططية خاصة تحت قيادة مدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد مجدي المدرب المساعد خلال مران اليوم الخميس ، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري.

وشارك في هذه الفقرة اللاعبون البدلاء والمستبعدين من مواجهة المصري البورسعيدي الأخيرة في مسابقة الدوري، في حين لم يشارك اللاعبون الذين شاركوا بصورة أساسية في المباراة، وفقا لقرار الجهاز الفني.

عقب ذلك أقيمت تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب شارك فيها مجموعة اللاعبين البدلاء والمستبعدين، وتم خلالها تطبيق عدة جوانب فنية وخططية خاصة تم التدريب عليها.

وحرص مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق على منح اللاعبين تعليمات فنية بشكل متواصل أثناء التقسيمة وتصحيح الأخطاء التي ارتكبها اللاعبون.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.